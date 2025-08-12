Der Spezialversicherer Hiscox hat eine Berufshaftpflichtversicherung für Ingenieure mit digitalem Antrag auf dem Maklermarkt gelauncht. Die Lösung sichert verschiedene Tätigkeitsfelder im Ingenieurberuf ab. Dabei sind auch IT-Dienstleistungen und Beratertätigkeiten eingeschlossen. Der Spezialversicherer Hiscox bietet Maklern die Berufshaftpflichtversicherung für Ingenieure "Ingenieure by Hiscox" mit digitalem Antrag. Die Lösung zielt speziell auf die Bedürfnisse von selbstständigen Ingenieuren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
