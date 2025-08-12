Schlüchtern (ots) -Vorhandener Platz nimmt ab, dadurch steigen die Grundstückspreise: Wer heute ein Haus bauen will, sieht sich mit einer anstrengenden Grundstückssuche konfrontiert. Doch auch in angespannten Situationen wie diesen ist der Bau eines Eigenheims möglich. Living Haus geht mit gutem Beispiel voran und schafft Lösungen, wie auch auf kleinerem Grund große Träume umgesetzt werden.Die Verfügbarkeit von Bauland, insbesondere für private Bauherren, ist rückläufig. Viele Kommunen sehen sich mit einem Mangel an verfügbaren Flächen konfrontiert. Zudem werden vorhandene Grundstücke oft aus spekulativen Gründen zurückgehalten. Eine Herangehensweise? Baulücken nutzen. Doch hier müssen sich Baufamilien an unterschiedliche Gegebenheiten und vorneweg einem kleineren Platzangebot anpassen. Living Haus schafft Lösungen für Bauen auf kleineren Flächen - ohne Verzicht.Der Boom kleiner EigenheimeAuch wenn die Gegebenheiten vermeintlich widriger werden, bricht die Suche nach den eigenen vier Wänden nicht ab. Im Gegenteil: Es wird kreativer. Das belegen auch Zahlen der vermehrten Online-Suche nach Tiny Houses. Living Haus hat diesen Trend erkannt und ein neues Hausmodell geschaffen, dass auf diese Wünsche einzahlt.Mit dem Modell Sunshine 112 brachte Living Haus ein Fertighaus auf den Markt, das speziell für kleinere Grundstücke konzipiert wurde. Kompakt in der Grundfläche, groß im Wohngefühl. Sunshine 112 beweist: Auch auf wenigen Quadratmetern ist genug Raum für Selbstverwirklichung, Wohlfühlmomente und das ganz persönliche Hausleben.Kleines Grundstück, große MöglichkeitenSunshine 112 wurde nach dem bewährten Living-Prinzip entwickelt: maximale Individualität, kombiniert mit Sicherheit und Transparenz im gesamten Bauprozess. Dank smarter Planung, flexibler Raumkonzepte und der Möglichkeit, Eigenleistung durch das DIY Ausbau-Coaching einzubringen, wird aus wenig Fläche ein echtes Zuhause. Die Vorteile auf einen Blick:- Kompakte Grundfläche: Mit circa 11 mal 6 Meter Grundfläche passt das Haus in jede Baulücke.- Ideale Raumaufteilung: Ein offener Wohn- und Essbereich vergrößern den Raum optisch.- Viel Privatsphäre: Schlaf-, Kinder- und Badezimmer sind geräumig und lassen viel Spielraum für Individualisierungen.- Kein Verzicht: Vom Gäste-WC über bis zum Ankleidebereich finden alle Annehmlichkeiten Platz.Besonders in Ballungsräumen oder beliebten Wohngegenden, in denen freie Flächen zur Mangelware werden, setzt Living Haus mit dem Sunshine 112 ein Zeichen: für zukunftsfähigen Hausbau, der sich dem Wandel anpasst, ohne auf Wohnqualität oder Komfort zu verzichten.Weniger Fläche und trotzdem mehr ZuhauseMit dem Sunshine 112 sowie den individuell konfigurierbaren weiteren Hausmodellen reagiert Living Haus nicht nur auf einen drängenden Markttrend, sondern zeigt, wie sich Herausforderungen in Chancen verwandeln lassen. Das Ergebnis: Ein Haus, das nicht trotz, sondern gerade wegen seines kompakten Konzepts begeistert. Für alle, die nicht nur ein Haus bauen, sondern sich selbst verwirklichen wollen.Über Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbHJasmin TheesAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 9741 808-250657E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/6094963