Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone - und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
12.08.2025 09:39 Uhr
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc (MSEX LN) 
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 
12-Aug-2025 / 09:06 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc 
 
DEALING DATE: 11-Aug-2025 
 
NAV PER SHARE: GBP: 232.6557 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 68306 
 
CODE: MSEX LN 
 
ISIN: FR0012399772 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
=--------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     FR0012399772 
Category Code: NAV 
TIDM:     MSEX LN 
LEI Code:   969500E6V09ZKCLMR398 
Sequence No.: 398567 
EQS News ID:  2182570 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2182570&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 03:07 ET (07:07 GMT)

© 2025 Dow Jones News
