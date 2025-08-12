Ein Post auf X verkündet eine scharfe Anschuldigung und die Androhung einer Klage. Elon Musk eröffnet eine neue Front im Kampf der Tech-Konzerne. Dieses Mal im Fadenkreuz: Apple und sein mächtiger App-Store. Der umstrittene Multimilliardär Elon Musk hat angekündigt, mit seinem KI-Startup xAI aus dem kalifornischen Burlingame rechtliche Schritte gegen Apple einzuleiten. Der Vorwurf wiegt schwer, ist aber nicht neu: Der iPhone-Hersteller aus Cupertino ...Den vollständigen Artikel lesen ...
