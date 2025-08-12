Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem eher ruhigen Wochenauftakt könnte heute etwas Bewegung in die Marktsegmente kommen, so die Analysten der Helaba.Ein schwacher ZEW-Saldo könnte belastend auf den EUR/USD-Kurs wirken. Darüber hinaus könnte eine hohe US-Inflation die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed dämpfen, was dem US-Dollar zusätzlich zugutekommen sollte. Für den Renten- und auch den Aktienmarkt wäre vor allem Letzteres wohl eine Belastung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
