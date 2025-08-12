Hannover (www.anleihencheck.de) - Chinas Erzeugerpreise sind im Juli stärker gefallen als erwartet, während die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat stagnierten, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Dies unterstreiche die Auswirkungen der schwachen Binnennachfrage und der anhaltenden Unsicherheit im Handel auf die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen. Die Preise ab Werk würden seit mehr als zwei Jahren fallen. Die vom Nationalen Statistikbüro (NBS) veröffentlichten Daten würden darauf hindeuten, dass erste Bemühungen zur Bekämpfung des Preiswettbewerbs noch keine nennenswerten Ergebnisse erbracht hätten. (12.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
