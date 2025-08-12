Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,60% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Entscheidung sei einstimmig gefallen und spiegele die zunehmende Unsicherheit für Haushalte und Unternehmen wider. Die RBA rechne mit weiterem Rückgang der Nachfrage und sehe zusätzliche Zinssenkungen als notwendig an. Die Wachstums- und Inflationsprognosen seien nach unten korrigiert worden. Die Zentralbank gehe nun von weiteren 70 Basispunkten an Lockerung bis Ende 2026 aus - aus Sicht der Ökonom:innen zu vorsichtig. Analyst:innen würden insgesamt 100 Basispunkte an Zinssenkungen bis zum dritten Quartal 2026 erwarten, da die Konjunktur schwächele, die Inflation niedrig bleibe und die Arbeitslosigkeit steige. Auch der Inflationsausblick sei verlängert worden: Die RBA erwarte nun erst Ende 2027 eine Rückkehr zur Zielmarke von 2,5%. (12.08.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...