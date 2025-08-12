Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag richten sich die Blicke auf die ZEW-Umfrageergebnisse, berichten die Analysten der Helaba.Der Saldo der Konjunkturerwartungen dürfte hierzulande deutlich nachgeben. So sei die Indikation vonseiten der sentix-Befragung für die Konjunkturerwartungen in Deutschland sehr schwach ausgefallen. Gegenüber der Konsensschätzung seien die Analysten noch etwas pessimistischer gestimmt. Auch die Indikation für den Saldo der Lageeinschätzungen in der ZEW-Umfrage sei schwächer ausgefallen als noch im Vormonat und so werde das Signal für das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland wohl ebenfalls negativ ausfallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
