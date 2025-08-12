Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat US-Präsident Donald Trump per Dekret die Einführung neuer Zölle im Handel zwischen den USA und China erneut verschoben. Ohne diese Entscheidung wären ab heute weitere Aufschläge von 100 Prozent in Kraft getreten. Auch die Volksrepublik verzichtet vorerst auf Gegenzölle. Stattdessen werden die Verhandlungen zwischen beiden Seiten fortgesetzt. "Ich habe soeben ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Aussetzung der Zölle für China um weitere 90 Tage verlängert wird", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
