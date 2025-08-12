Der Juli war geprägt von Vereinbarungen zwischen den USA und ihren Handelspartnern, da das Ende der Zollpause näher rückte. Diese Abkommen, die die Zollerhöhungen im Vergleich züden ursprünglichen Ankündigungen begrenzen, verringern die Unsicherheit Die Entspannung im Handelskrieg ließ Investoren ihre Aufmerksamkeit auf makroökonomische Indikatoren und Unternehmensergebnisse richten. Aktien: starke Berichtssaison, sinkende Risikoprämien und hohe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld