Die Dividendenrendite dieser Pharma-Aktie kann sich durchaus sehen lassen. Aber hat der an der Börse etwas vernachlässigte Titel etwa noch mehr zu bieten als seine Ausschüttungen? Nach den außergewöhnlichen Gewinnen während der COVID-19-Pandemie durchlebte der Pharmariese Pfizer eine schwierige Phase. Mit dem Rückgang der Impfstoffnachfrage brachen Umsätze und Gewinne ein, was den Aktienkurs stark belastete und die Dividendenrendite auf beachtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
