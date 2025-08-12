EQS-News: GBC AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
EINLADUNG ZUM GBC INVESTORS CALL - NanoRepro AG
Online-Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am GBC Investors Call mit der NanoRepro AG ein, der am Freitag, den 22. August 2025, von 10:30 bis 11:30 Uhr (MESZ) online via Zoom stattfindet.
Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109 / WKN: 657710), ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Schnelltests zur Eigenanwendung sowie auf Consumer-Health-Produkte, wird im Rahmen der Veranstaltung einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung geben und einen Ausblick auf die kommenden Monate präsentieren.
Die Präsentation erfolgt durch Lisa Jüngst (CEO) und Stefan Pieh (CFO) der NanoRepro AG.
Die Veranstaltung wird von der GBC AG organisiert und ist MiFID II-konform. Die Moderation übernimmt GBC-Analyst Matthias Greiffenberger.
Im Anschluss an die Präsentation haben Sie Gelegenheit, über die integrierte Chat-Funktion Fragen an das Management der NanoRepro AG zu stellen.
Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich an Investoren, Analysten und Pressevertreter.
Termin:
Zur Anmeldung gelangen Sie über folgenden Link:
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Über die NanoRepro AG
Über die GBC AG
12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2182326 12.08.2025 CET/CEST