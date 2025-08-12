Köln (ots) -Reiner Calmund sagt nach 18 Jahren "Tschö" auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg - und das mit einer emotionalen Abschiedsshow in der ersten Folge der "Grill den Henssler" Sommer-Staffel, moderiert wie gewohnt von Laura Wontorra. In den sechs neuen Folgen warten brandheiße Specials und wechselnde Gast-Juroren auf Steffen Henssler sowie seine prominenten Herausforderer. Wer es nicht erwarten kann, streamt die neuen Folgen bereits eine Woche vorab exklusiv auf RTL+.Reiner "Calli" Calmund nimmt nach 18 Jahren, unzähligen Sprüchen und geschmacklichen Höhenflügen Abschied von "Grill den Henssler". Genau wie Steffen Henssler ist das Jury-Urgestein seit der ersten Folge dabei. Für diesen besonderen Anlass hat er seine Gäste höchstpersönlich eingeladen: Comedian und Moderator Matze Knop, VOX-Urgestein Detlef Steves sowie seine ehemalige Jury-Kollegin, Comedienne und Musikerin Mirja Boes und Kochcoach Johann Lafer erweisen dem langjährigen Juror noch einmal die große Ehre. Natürlich darf auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen - Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional!In den folgenden fünf Sommer-Ausgaben übernehmen wechselnde Gast-Juroren den Platz an der Seite von Jana Ina Zarrella und Christian Rach. Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer bringen ordentlich Würze in die Jury. Neben dem Coach-Special (21.9.), bei dem die Koch-Coaches selbst zeigen müssen, wie viel Feuer in ihnen steckt, steht auch ein Paar-Special (12.10.) auf der Speisekarte, in dem u.a. Verona und Franjo Pooth das erste Mal in dieser Form gemeinsam vor der Kamera zu sehen sind. Ein weiteres brandneues Highlight: Das Mallorca-Special (5.10.) feiert Premiere in der "Grill den Henssler"-Geschichte.Die weiteren prominenten Herausforderer, Koch-Coaches und Fotos zu den Folgen finden Sie hier im Media Hub.Die sechs neuen Folgen vom "Grill den Henssler Sommer-Special", ab 14.09., 20:15 Uhr bei VOX und eine Woche vorab auf RTL+.Ab 22:35 Uhr zeigt "Prominent!" ein Spezial mit Reiner Calmund und beleuchtet u.a., wie emotional die letzte "Grill den Henssler"-Sendung für ihn war.Exklusive Einblicke und Highlights gibt es auf der offiziellen "Grill den Henssler"-Facebookseite, auf dem Instagram-Account sowie auf VOX.de."Grill den Henssler" wird produziert von ITV Studios Germany.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deSherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6095053