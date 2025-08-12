Hamburg (ots) -Channel Aid - live in Concert kehrt 2025 zurück und präsentiert sich dieses Jahr in einer neuen exklusiven Location: dem Schauspielhaus Hamburg. Mit 125 Jahren Geschichte ist das Schauspielhaus gleichzeitig eines der modernsten Theater Europas und damit der perfekte Ort für diese außergewöhnliche Veranstaltung.Channel Aid freut sich, nach der Absage im Januar dieses Jahres den neuen Termin bekannt zu geben. "Wir sind dankbar für diese tolle Partnerschaft mit dem Deutschen Schauspielhaus, die es uns ermöglicht, das Channel Aid Format mit einer exklusiven Veranstaltung fortzusetzen", so der Veranstalter. Nach dem Erfolg in der Elbphilharmonie Hamburg geht Channel Aid 2025 nun größer und exklusiver als je zuvor.3 Nächte, 3 Mal mit Orchester und 3 Mal One Night Only!Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Künstler, die die Bühne im Deutschen Schauspielhaus Hamburg im Oktober 2025 zum Leben erwecken:- Rea Garvey am 21. Oktober 2025 (Rea Garvey ist nicht nur ein gefeierter Künstler, sondern auch Mitglied der Jury von The Voice sowie Gründer und Botschafter der Stiftung Saving An Angel. Zum ersten Mal in 25 Jahren wird er mit einem Orchester auftreten.)- Show 2 am 22. Oktober 2025 ist noch offen und wird eine Überraschung - Details dazu folgen in Kürze!- Montez am 23. Oktober 2025 (Montez ist einer der absoluten Megastars bei Generation Z und in der deutschen Musikwelt längst nicht mehr wegzudenken. Seine Fans fordern seit langem eine Show mit Orchester, die jetzt Realität wird.)Jeder Künstler wird mit dem 65-köpfigen Lufthansa Orchester auftreten. Rea Garvey wird sogar vom 40-köpfigen Chor Hamburg Voices zusätzlich unterstützt. Das Besondere: 3 Mal One Night Only - ein exklusives Erlebnis, das Fans so schnell nicht vergessen werden.Ticket-Informationen:- Pre-Sale: Ab Montag, 18. August, ab 10:00 Uhr auf priceless.com/ChannelAid- On-Sale: Ab Mittwoch, 20. August, ab 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim- Ticketpreise: ab 59 EUR bis 179 EURBesondere Spendenaktion von MastercardFans, die ihre Eintrittskarten mit Mastercard bezahlen, helfen mit: Mastercard spendet einen Betrag in Höhe des Preises der Eintrittskarte für einen guten Zweck - insgesamt bis zu 200.000 EUR.Charity und Partnerschaften:Der Erlös von Channel Aid 2025 geht hauptsächlich an "help alliance", eine gemeinnützige Organisation, die vom ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeitenden der Lufthansa Group getragen wird. Seit mehr als 25 Jahren setzte sich help alliance für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit ein - mit dem Ziel, ihnen durch Bildung, Ausbildung und Einkommen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die mehr als 70 Projekte in aller Welt werden von Mitarbeitenden ehrenamtlich betreut und schenken jungen Menschen neue Perspektiven und Hoffnung. Das Besondere: 100 Prozent der Spenden fließen direkt in die Projekte, denn die Lufthansa Group übernimmt sämtliche Verwaltungskosten der Organisation.Zusätzlich wird das lokale Projekt Chance to Dance unterstützt, das Menschen mit Handicap soziale Teilhabe durch Tanzkurse ermöglicht und kürzlich in Hamburg mit einem Sozialpreis ausgezeichnet wurde.Übertragung der Channel Aid Shows:Channel Aid wird eine der drei Shows auf den bekannten Social-Media-Plattformen live streamen - welche das sein wird, bleibt noch eine Überraschung! Die Details dazu folgen in Kürze.Die große Aftershowparty:Wie von Channel Aid gewohnt, wird es auch diesmal eine große Aftershowparty geben. Diese findet direkt im Anschluss an die Show am 23. Oktober 2025 im immersiven digitalen Art Museum des Port des Lumieres in der Hamburger HafenCity statt. Weitere Infos zum exklusiven Line-Up folgen in Kürze.Dank an unsere Partner:Ein großes Dankeschön geht an die Partner von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.Über Channel Aid:Channel Aid - live in Concert ist eine erfolgreiche Konzert- und Charity-Reihe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Musik- und Kulturveranstaltungen mit einem starken sozialen Engagement zu verbinden. Seit Jahren sorgt Channel Aid für spektakuläre Konzerte mit prominenten Künstlern und unterstützt dabei weltweit wichtige Charity-ProjektePressekontakt:AGENCYCALL - Reinhard Mätzler - Weidenallee 10b - 20357 Hamburghello@agencycall.de | +49 (0) 40 413 45 680Original-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6095074