- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202508.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:38
|AG Norden Frisia: "Wiederum erfolgreiches Geschäftsjahr" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|16.05.
|AG Norden Frisia: HV am 25.06.2025
|Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 25. Juni 2025 um 11:30 Uhr in Norden-Norddeich statt. Der Versammlungsort mit Anschrift lautet "Haus des Gastes", Strandstraße 1, 26506 Norden. U.a. Beschlussfassung...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AG REEDEREI NORDEN-FRISIA
|1.782,00
|0,00 %