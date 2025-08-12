Zollstreit zwischen China und USA - Die Zollpause wird um weitere 90 Tage verlängert



Werbung







Die beiden Wirtschaftsnationen entgehen somit beidseitigen Strafzöllen von über 100 Prozent.



Im Mai hatten sich China und die USA bei einem Treffen in Genf bereits auf ein niedrigeres Zollniveau geeinigt, das nun jedoch ausgelaufen wäre. Doch am Montagabend unterzeichnete Donald Trump eine Anordnung für die Verlängerung der sogenannten Zollpause. Die Folge wären auf beiden Seiten Strafzölle von mehr als 100 Prozent gewesen, denen sie nun vorübergehend entgangen sind. Nichtsdestotrotz gelten weiterhin hohe Zölle auf chinesische Importe von durchschnittlich 50 Prozent. Der US-Handelsbeauftragte Peter Navarro betont jedoch, dass man nicht an einen Punkt kommen wolle, an dem man sich selbst schade.



Präsident Trump begründet die Verlängerung der Zollpause damit, dass China wichtige Schritte unternehme, um den "Anliegen der USA in Bezug auf die wirtschaftliche und nationale Sicherheit entgegenzukommen". Außerdem sei er zuversichtlich, dass ein "guter Deal" getroffen werden könne, bei dem er jedoch das letzte Wort haben werde.



Die Börse zeigt bislang keine klare Meinung. Nach der Verkündung der Fristverlängerung bewegte sich der Euro-Dollar-Kurs größtenteils seitwärts.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









