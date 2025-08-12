Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundkurve hat sich in der Vorwoche innerhalb der etablierten Handelsspannen minimal nach oben verschoben, so die Analysten der DekaBank.Die Impulse für den leichten Renditeanstieg seien dabei vor allem vom US-Treasurymarkt angesichts der nur verhalten aufgenommenen Refunding-Auktionen gekommen. Die Bund-Prämie habe im Wochenverlauf weiter erodiert und neben anderen Staatsanleihen hätten Bunds auch gegenüber Swaps underperformt. Der BTP-Bund-Spread sei im 10-jährigen Laufzeitbereich zum ersten Mal seit 2010 unter die technische Unterstützung von 80 Basispunkten gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
