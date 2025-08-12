Die Trump-Regierung rückt die seit Februar zurückgehaltenen fünf Milliarden Dollar Fördermittel für den Bau von Ladestationen heraus. Das NEVI-Programm läuft nun wieder an - und zwar mit gelockerten Vorgaben u.a. beim Verbraucher- und Umweltschutz, um den Aufbau "unbürokratischer" zu machen. Die Trump-Regierung hat neue Richtlinien veröffentlicht, wonach die Bundesstaaten insgesamt fünf Milliarden Dollar für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net