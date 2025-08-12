EQS-News: Helvetic Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Immobilien

Helvetic Immobilien AG übernimmt PNEU Bösiger AG



12.08.2025

Helvetic Immobilien AG übernimmt PNEU Bösiger AG Kastanienbaum, Schweiz. Die Helvetic Immobilien AG mit Sitz in Kastanienbaum hat 100 Prozent der Aktien der PNEU Bösiger AG von der bisherigen Inhaberfamilie erworben. Mit der Übernahme setzt das Unternehmen seine strategische Ausrichtung auf die Akquisition von Schweizer Gewerbe- und Wohnimmobilien konsequent fort. Die PNEU Bösiger AG wurde vor fast 50 Jahren gegründet und feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. 1997 erfolgte die Umwandlung in die heutige Aktiengesellschaft, die seither kontinuierlich gewachsen ist. Ursprünglich als Auto- und Reifenhändler gestartet, entwickelte sich das Unternehmen rasch zu einem führenden Anbieter von Luxusfahrzeugen in der deutschsprachigen Schweiz. Unter der Führung der Gründerfamilie entstand zudem ein umfangreiches und werthaltiges Immobilienportfolio, das heute 47 gewerbliche und privatwirtschaftliche Liegenschaften im Kanton Bern umfasst. David Gysel, Verwaltungsratspräsident der Helvetic Immobilien AG, erklärt: "Wir freuen uns auf unser Investment in die PNEU Bösiger, um unsere Position als Immobilienbestandshalter zu stärken und unsere Akquisitionsstrategie im Bereich deutschschweizerischer Immobilien umzusetzen. Wir danken Markus Bösiger für den erfolgreichen Aufbau des Immobilienportfolios und wollen den eingeschlagenen Kurs - insbesondere bei den Entwicklungsprojekten in der Region Bern - fortsetzen." Markus Bösiger, Gründer und bisheriger Inhaber der PNEU Bösiger AG, äussert sich positiv zum Abschluss: "Ich danke David Gysel und dem Team der Helvetic Immobilien AG für den professionellen und reibungslosen Prozess. Ich bin überzeugt, dass die Helvetic Immobilien AG mit ihrer Erfahrung und ihren Investoren- sowie Finanzierungsmöglichkeiten wesentlich zur erfolgreichen Fortführung der eingeschlagenen Wachstumsstrategie beitragen wird." Die Helvetic Immobilien AG ist ein Schweizer Immobilienbestandshalter mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeliegenschaften in der Deutschschweiz. Neben Bestandsimmobilien investiert das Unternehmen auch in Projektentwicklungen, basierend auf einer Asset-orientierten Anlage- und Beteiligungsstrategie. Kontakt: Helvetic Immobilien AG St. Niklausenstrasse 59 CH-6047 Kastanienbaum E-Mail: event@helvetic-realestate.com web: www.helvetic-realestate.com ISIN: CH1468561167 Lieber Kunde, wenn Sie das Video nicht sehen, klicken Sie hier



