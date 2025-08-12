Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. 90 Tage - wieder mal tritt eine Zollpause in Kraft, womit das Thema weiter im Hintergrund schwelt und die Anleger genauso schlau wie vorher sind. Dass sich China und die USA nicht bis heute auf einen Deal verständigen würden, ist keine Überraschung. Dass ab heute allerdings die Zölle von über 100 Prozent in beide Richtungen nicht gelten, sorgt an der Börse zumindest mal für Erleichterung. Im DAX reicht es für ein kleines Plus zur Eröffnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
