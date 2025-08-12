Frankfurt am Main (ots) -Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) und Schwarz Digits, der Digitalisierungsexperte der Schwarz Gruppe, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam digitale Lösungen zu entwickeln, die die digitale Souveränität im Finanzsektor stärken und europäische Werte und Standards fördern.Im Zentrum der Kooperation steht die Bündelung der technologischen Kompetenz von Schwarz Digits mit der Finanzexpertise der Helaba. Gemeinsam sollen innovative, branchenspezifische Anwendungen entstehen - insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und digitaler Marktplätze. Die Partner setzen dabei auf Open-Source-Technologien, transparente Prozesse und eine konsequente Ausrichtung an europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards."Die digitale Souveränität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Finanzsektors - insbesondere im Kontext von KI-Anwendungen", betont Philipp Schwaab, Chief AI Officer der Helaba. "Wir freuen uns, mit Schwarz Digits einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen können."Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT, ergänzt: "Mit der Helaba erweitern wir unser Partnernetzwerk um ein führendes Finanzinstitut. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um digitale Unabhängigkeit in Europa voranzutreiben und die Resilienz unserer Wirtschaft zu stärken."Die Partnerschaft ist eingebettet in die Initiative DataHub Europe, die von Schwarz Digits initiiert wurde. Ziel ist der Aufbau einer souveränen, in Europa betriebenen Dateninfrastruktur, über die Unternehmen und Institutionen ihre Daten sicher und rechtskonform verwalten und nutzen können.Pressekontakt:Rolf BendersKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877e-mail: rolf.benders@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55060/6095212