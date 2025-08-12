Frankfurt (ots) -Openbank, Santanders 100 % digitale Bank, führt umfangreiche Neuerungen bei seiner Brokerage-Plattform "Wertpapieranlagen mit Openbank" in Deutschland ein. Dadurch soll Kunden die Anlageentscheidungen erleichtert werden, zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.Mit diesem Update bestärkt Openbank seinen Anspruch, leicht zugängliche und benutzerfreundliche Anlagelösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse digitalaffiner Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig baut Openbank mit diesen Neuerungen sein Investmentangebot aus.Nachfolgend eine Übersicht der Neuerungen und Vorteile der aktualisierten Plattform:- Geringe Handelsgebühren: nur 0,20 % des Transaktionsvolumens, ab einem Minimum von 1 Euro- Keine Depotgebühren- Große Auswahl: Anleger können in mehr als 3.000 Einzelaktien und 2.000 ETFs investieren- Sparpläne in Kürze verfügbar: Bald ist die Erstellung von automatisierten und regelmäßigen Anlagen in Fonds, Aktien und ETFs möglich"Wertpapieranlagen mit Openbank" bietet eine breite Palette an Produkten für alle Kundengruppen in Deutschland. Kunden können in mehr als 3.000 Aktien sowie in über 3.000 Investmentfonds von 123 Vermögensverwaltungsgesellschaften und rund 2.000 ETFs investieren. Darüber hinaus können Anleger ihr Geld mit dem Tool zur digitalen Vermögensverwaltung automatisiert anlegen, wobei ihnen je nach individuellem Risikoprofil fünf verschiedene Strategien zur Auswahl stehen.Weitere Informationen finden Sie auch hier:https://www.openbank.de/investitionen/aktienhttps://www.openbank.de/investitionen/etfsPressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/6095210