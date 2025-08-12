Das ZEW-Barometer für August lässt keinen Zweifel: Die befragten Finanzmarktexperten finden keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die deutsche Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad begibt. Nach einigen Anstiegen in den zurückliegenden Monaten ging's nun für August um 18 auf +34,7 Punkte gegenüber dem Juli in die Tiefe. Die Urteile zu aktuellen Lage verdichteten sich auf -68,9 Zähler, -9,1 Punkte im Vergleich zum Vormonat.
