Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 12. August 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT7J1L8/ WKN HT7J1L) auf Aktie von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 29,71 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 33,6587. Der Zinslauf beginne am 14.08.2025. Der Zinssatz betrage 13,60% p.a. Der Bewertungstag sei am 13.08.2026, während der letzte Börsenhandelstag der 12.08.2026 sei. Die Rückzahlung erfolge am 20.08.2026. (12.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
