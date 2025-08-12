Das serbische Umweltministerium hat die Förderung für den Kauf neuer Elektroautos und E-Zweiträder ausgesetzt. Der Grund dafür ist, dass das bereitgestellte Fördervolumen von umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro aufgebraucht ist. Eine Fortführung des Programms ist aber angedacht, sobald neue Mittel bereitstehen. Wieviele Fahrzeuge genau in diesem Jahr gefördert worden sind, verrät das Umweltministerium bislang nicht. Da die Kaufprämie je nach Fahrzeugtyp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net