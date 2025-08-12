Volkswagen Nutzfahrzeuge hat das Angebotsspektrum der neuen Transporter-Generation um einige Karosserieversionen ergänzt. Nach dem klassischen Kastenwagen und dem Kombi sind drei weitere Varianten auf dem Markt. Dabei handelt es sich um den Transporter Pritschenwagen mit Doppelkabine und großer Ladefläche, den Transporter Kastenwagen Plus für den kombinierten Güter- und Personentransport und den auf dem Kastenwagen Plus aufbauende Kastenwagen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net