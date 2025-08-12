CALGARY, AB, 12. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - freut sich, eine Reihe von Updates zum Unternehmen bekannt zu geben.

Update zu Deutschland

High Tide freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen im Hinblick auf die geplante Transaktion mit einem führenden deutschen Importeur und Großhändler für medizinisches Cannabis nach wie vor gute Fortschritte erzielt. Diese geplante Transaktion ist nach dem Abschluss des nachrangig besicherten Darlehens im letzten Monat bereits vollständig finanziert. Da es sich hierbei um eine der wichtigsten und komplexesten Transaktionen in der Geschichte des Unternehmens handelt, nimmt sich High Tide die nötige Zeit und Sorgfalt, um sicherzustellen, dass für die Aktionäre langfristig die größtmögliche Wertschöpfung erzielt werden kann. Das Unternehmen freut sich auf den baldigen Abschluss der finalen Vereinbarungen und ist überzeugt, dass dieser Meilenstein einen entscheidenden Wendepunkt in seiner globalen Wachstumsstrategie darstellen wird.

Ernennung eines Vice President, Digital and eCommerce

High Tide freut sich, die Ernennung von Frau Sri Pavithra Priyalakshmi zum Vice President, Digital and eCommerce, bekannt zu geben. Priyalakshmi verfügt über mehr als 11 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Internethandel, digitale Transformation und Projektleitung. Ihr Hintergrund erstreckt sich über B2B-, B2C- und DTC-Märkte in Nordamerika, Europa und Asien. Im Laufe ihrer Karriere hat sie erfolgreich großformatige digitale Initiativen betreut, leistungsstarke funktionsübergreifende Teams aufgebaut und durch datengesteuerte Strategien und kundenorientierte Innovationen für messbares Wachstum gesorgt.

Konferenz von Canaccord Genuity

High Tide gibt mit Freude seine Teilnahme an der 45. Jahreskonferenz von Canaccord Genuity (45th Annual Growth Conference) bekannt. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 14. August 2025 im InterContinental Boston Hotel statt. Bei dem Event werden institutionelle Anleger aus aller Welt mit führenden und aufstrebenden Wachstumsunternehmen aus Schlüsselmärkten wie Technologie, Gesundheitswesen & Life Sciences, Nachhaltigkeit, Industrie, Konsum & Einzelhandel zusammentreffen. Herr Vahan Ajamian, der High Tide als Capital Markets Advisor vertritt, wird planmäßig am Dienstag, den 12. August um 8:30 Uhr einen Vortrag halten. Im Anschluss finden ganztägig persönliche Gespräche mit institutionellen Investoren statt.

Finaler Basisprospekt

Als Ersatz für seinen bisherigen Basisprospekt, der am 3. September 2025 ausläuft, hat das Unternehmen einen finalen Kurzbasisprospekt (der "Prospekt") eingereicht, der dem Unternehmen die nötige Flexibilität bietet, um während des 25-monatigen Gültigkeitszeitraums des Prospekts (der "Gültigkeitszeitraum") im Bedarfsfall Finanzierungsmöglichkeiten und günstige Marktbedingungen wahrnehmen zu können.

Der Prospekt wurde in sämtlichen kanadischen Provinzen und Territorien aufgelegt. Der Prospekt bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit Stammaktien, Warrants, Einheiten, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, wandelbare Wertpapiere oder eine beliebige Kombination solcher Wertpapiere (zusammen die "Wertpapiere") für einen Gesamtangebotspreis von bis zu 100.000.000 CAD (oder den Gegenwert) im Rahmen einer oder mehrerer Transaktionen während des Gültigkeitszeitraums anzubieten, auszugeben und zu verkaufen. Eine Kopie des Prospekts erhalten Sie unter dem Firmenprofil auf den Webseiten von SEDAR+ bzw. EDGAR (www.sedarplus.ca und www.sec.gov/edgar).

Außerdem hat das Unternehmen im Rahmen des zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten vereinbarten Berichterstattungsverfahrens für mehrere Rechtssysteme eine entsprechende Wertpapier-Registrierungserklärung bei der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten (United States of America Securities and Exchange Commission) eingereicht.

Das Unternehmen kann den Prospekt gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen auch in Verbindung mit einem Vertrieb zum bestmöglichen Marktkurs ("at-the-market") verwenden, was den Verkauf von Wertpapieren im Namen des Unternehmens über die TSX Venture Exchange, die Nasdaq Stock Exchange oder über andere bestehende Handelsplätze erlauben würde (nähere Details dazu finden Sie im geltenden Prospektnachtrag). Eine Vereinbarung über einen solchen Vertrieb wurde bislang nicht getroffen.

Das Unternehmen kann den Nettoerlös aus dem Verkauf von Wertpapieren für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalprojekte, interne Expansionsaktivitäten oder für den Erwerb anderer Firmen, Vermögenswerte oder Wertpapiere durch das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften verwenden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in diesen Rechtssystemen rechtswidrig wäre. Sollten im Zusammenhang mit dem Prospekt Wertpapiere angeboten werden, werden die für solche Wertpapiere geltenden Konditionen und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus einer solchen Platzierung zum Zeitpunkt der Platzierung festgelegt und in einem Prospektnachtrag beschrieben, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden zum Zeitpunkt der Platzierung eingereicht und vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.

Die Einreichung dieses neuen Basisprospekts ist eine reine Routinemaßnahme und dient dazu, den aktuellen Prospekt des Unternehmens, der nächsten Monat ausläuft, zu ersetzen. Wie immer setzt das Unternehmen bei seinem Wachstumsansatz auf Disziplin und nimmt nur dann Mittel auf, wenn dies mit seinen strategischen Zielen vereinbar ist und auch nur zu Konditionen, die für die Aktionäre einen Mehrwert bedeuten. Das Unternehmen merkt an, dass es in den letzten zwei Jahren nur rund 4 Mio. $ der insgesamt 100 Mio. $, die im Rahmen des aktuellen Prospekts zur Verfügung stehen, verwendet hat. Dies zeigt, dass das Unternehmen die Kapitalverwässerung im Sinne der Aktionäre möglichst gering halten will. Nachdem sich der positive freie Cashflow so solide entwickelt hat, war das Unternehmen in der Lage, seinen Cashflow zu reinvestieren und damit sein organisches Wachstum entsprechend zu forcieren.

Investor Communications Update

Des Weiteren gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass die Firma IR Agency (die "Agentur") mit Wirkung zum 12. August 2025 mit der Erbringung von IR-Leistungen beauftragt wurde und das Unternehmen bei seiner Kommunikation mit den bestehenden und zukünftigen Aktionären, der Anleger-Community und den Stakeholdern unterstützen wird. Gemäß der Vereinbarung, die ab 14. August 2025 für die Dauer von einem Monat gilt, wird die Agentur unter Wahrung der geltenden Rechtsvorschriften diverse Aktivitäten übernehmen, wie etwa die Übermittlung von Informationen über das Unternehmen an die Finanzwelt, die Erstellung von Unternehmensprofilen, die Verbreitung in den Medien und den Aufbau einer digitalen Community. Als Entgelt für diese Leistungen erhält die Agentur ein Honorar in Höhe von 140.000 USD, das in Übereinstimmung mit den Statuten der TSX Venture Exchange (Policy 3.4) und im Verhältnis zum operativen Umfang und den finanziellen Ressourcen des Unternehmens ausschließlich auf Basis der jeweiligen Leistung ausbezahlt wird.

Die von Rafael Pereira geleitete Agentur mit Sitz in Newark (New Jersey) steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen, und weder die Agentur noch ihre Führungskräfte sind direkt oder indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt oder zum Erwerb einer Aktienbeteiligung berechtigt.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 203 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", 'projiziert', "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf der gegenwärtigen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitplan solcher zukünftiger Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Abschluss der endgültigen Vereinbarung für die geplante Transaktion mit dem deutschen Importeur und Großhändler für medizinisches Cannabis; die Wirksamkeit des endgültigen Prospekts und der Registrierungserklärung; künftige Finanzierungsmöglichkeiten und Marktbedingungen; das Angebot, die Ausgabe und den Verkauf der Wertpapiere durch das Unternehmen; die Verwendung des Prospekts durch das Unternehmen in Verbindung mit einem "Vertrieb am Markt"; spezifische Bedingungen künftiger Angebote, die in einem Prospektnachtrag zum endgültigen Basisprospekt dargelegt werden; und die Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf der Wertpapiere. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

