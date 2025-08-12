Physiker:innen erforschen einen quantenmechanischen Ansatz zur Herstellung kleinerer Radiowellendetektoren, die für die Archäologie verwendet werden könnten. Amerikanische Wissenschaftler:innen haben einen neuartigen Radartyp entwickelt, der die Bildgebung für unterirdische Strukturen deutlich verbessern könnte. Das System ist eine Art Quantensensor, ein Verfahren, bei dem die quantenmechanischen Eigenschaften von Objekten als Messinstrument verwendet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n