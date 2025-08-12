© Foto: Richard Drew - APHeute fällt die Inflations-Entscheidung, die den Börsenherbst bestimmen könnte. JPMorgan verrät, welches Szenario den S&P 500 beflügeln - und welches ihn ausbremsen dürfte. Die US-Anleger blicken gespannt auf die am Dienstag anstehenden Juli-Inflationsdaten, die maßgeblich die Erwartungen für die Fed-Sitzung im September prägen könnten. Da dies der letzte Verbraucherpreisbericht vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ist, gilt er als wichtiger Taktgeber für die Märkte. Viele Investoren hoffen auf die erste Zinssenkung seit Dezember 2024, während ein unerwartet hoher Wert die Rallye am Aktienmarkt bremsen könnte. Trotz jüngster Anzeichen einer Konjunkturabkühlung sehen zahlreiche …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE