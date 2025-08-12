© Foto: Plug PowerPlug Power hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und zeigt deutliche Fortschritte bei Umsatzwachstum, Margenverbesserung und globaler Expansion.Plug Power, ein weltweit führender Anbieter von Wasserstofflösungen, meldet für das zweite Quartal 2025 ein kräftiges Umsatzwachstum und deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Margen. Getragen von einer starken Nachfrage in allen Geschäftsbereichen und der konsequenten Umsetzung des strategischen Restrukturierungsprogramms Project "Quantum Leap" verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 174 Millionen US-Dollar. Die Aktie von Plug Power legte in Folge der Zahlen nachbörslich um 4,6 Prozent zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
