Die Aktie von BYD notiert aktuell bei 12,22 EUR. Trotz globaler Präsenz und technologischer Stärke steht der chinesische E-Autoriese unter Druck. Absatzschwäche im Heimatmarkt und steigender Wettbewerb belasten - während neue Modelle und internationale Expansion für frischen Schwung sorgen sollen.Marktanteile in China unter Druck Laut jüngsten Marktdaten sank BYDs Anteil am chinesischen NEV-Markt (New Energy Vehicles) im Juli 2025 auf 43,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
