Die deutschen Unternehmen Nanuq und Helio wollen zum Ausbau des Lkw-Ladenetzes in Deutschland beitragen. Zur Finanzierung führen die Unternehmen ein neues Beteiligungsmodell für Bürger und Mittelstand ein - ähnlich wie es etwa bei dezentralen Solaranlagen in den vergangenen Jahren realisiert wurde. Die ersten Lkw-Ladepunkte aus der neuen Partnerschaft sollen nach Angaben von Nanuq und Helio noch in diesem Jahr entstehen - und zwar an Logistikstandorten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
