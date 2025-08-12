© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiFord setzt mit massivem Investment in Kentucky auf eine neue Ära günstiger Elektroautos und stellt sich damit entschlossen dem globalen Wettkampf.Ford Motor kündigt eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar in sein Montagewerk in Louisville, Kentucky, an. Ziel ist es, eine neue Generation preisgünstiger Elektrofahrzeuge (EVs) auf den Markt zu bringen und sich damit in einem zunehmend umkämpften globalen Markt zu behaupten. Die Maßnahme ergänzt die bereits geplanten 3 Milliarden US-Dollar für den Bau eines Batterieparks in Michigan. Zusammen sollen die Projekte fast 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen oder sichern, teilte das Unternehmen mit. "Wir haben einen radikalen Ansatz für eine sehr …Den vollständigen Artikel lesen ...
