Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat sich in den vergangenen Jahren als unbestrittener Pionier im Bereich Quantencomputing etabliert. Während kleinere Pure-Play-Aktien wie IonQ, D-Wave Quantum oder Rigetti Computing zuletzt spektakuläre Kurssprünge hinlegten, bietet Alphabet Anlegern einen deutlich risikoärmeren Zugang zu dieser revolutionären Technologie. Unsere bereits im Börsenbrief "Future Money" ausgesprochene Kaufempfehlung für die Alphabet-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Future Money