FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nemetschek sind am Dienstag unter Druck gekommen. Zur Mittagszeit büßten die Papiere 9,3 Prozent auf 124,20 Euro ein und waren damit schwächster MDax -Wert. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von knapp einem Drittel zu Buche.

Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von Gewinnmitnahmen im derzeit dünnen Handel. Nemetschek habe eine Kursrally hinter sich, insbesondere nachdem die Aktie von der US-Bank JPMorgan in der vergangenen Woche als ein Dax -Aufsteiger ins Gespräch gebracht worden sei, erinnerte er. "Die Luft ist damit zunehmend dünner geworden."

Wie JPM-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie vergangene Woche schrieb, sieht er zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei mögliche Wechsel im Dax. Neben Scout24 und Gea rechnet er auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga oder aber der Aufnahme von Nemetschek, da der Bausoftware-Hersteller der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen folge./ck/mis

