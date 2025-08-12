BREAKING NEWS: Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone - und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!

Anzeige / Werbung

Mit dem bevorstehenden Update auf NI 43-101, laufender Exploration und starkem Management-Team stehen gleich mehrere Kurskatalysatoren in den Startlöchern. Der Countdown läuft bereits. .

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldrausch im La Ronge Gold Belt nimmt weiter Fahrt auf - und Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009; TSX. V: ROCK) liefert den nächsten strategischen Coup! Diese News sind brandheiß und gerade eben erst über die Ticker gelaufen!

In der Spitze lupenreine Kursverdopplung in den letzten 12 Monaten. Quelle: https://money.tmx.com/

Wohin könnte die Aktie nach der Kursverdopplung im letzten Jahr jetzt laufen? Der Kursrückgang im April 2025 war für clevere Anleger die Chance auf einen schnellen Kursgewinn von 50%. Bietet der jüngste Rücksetzer nun erneut diese Möglichkeit - und sorgen genau diese News jetzt dafür?

Mit der Übernahme von 16.245 Hektar hochgradig aussichtsreicher Claims direkt angrenzend an die eigenen Kernprojekte Contact Lake und Greywacke rückt das Unternehmen seinem Ziel noch näher: ein dominanter Landbesitzer im Herzen einer der spannendsten Goldregionen Kanadas zu werden.

(Quelle: Trident Resouces)

Das Timing könnte kaum besser sein:

Trident steht mit mehr als 11 Mio. CAD in Cash und Wertpapieren finanziell auf extrem soliden Beinen - und ist damit voll durchfinanziert für das bevorstehende Sommer-Bohrprogramm am Flaggschiffprojekt Contact Lake. Dort geht es nicht nur um die Bestätigung bereits bekannter hochgradiger Goldzonen, sondern auch um die mögliche Ausdehnung der Struktur entlang des Trends und in die Tiefe - ein Potenzial, das den Markt aufhorchen lassen dürfte.

Warum diese Übernahme ein Gamechanger sein kann:

Strategische Lage : Die neuen Claims liegen straßenzugänglich entlang einer Hochspannungsleitung - ein logistischer Traum für Exploration und künftige Entwicklung.

: Die neuen Claims liegen straßenzugänglich entlang einer Hochspannungsleitung - ein logistischer Traum für Exploration und künftige Entwicklung. Geologischer Volltreffer : Mehrere Goldshowings mit Gehalten von Spuren bis zu beeindruckenden 45,5 g/t Au - und das alles on trend mit Tridents bestehenden Projekten.

: Mehrere Goldshowings mit Gehalten von Spuren bis zu beeindruckenden - und das alles mit Tridents bestehenden Projekten. Dominanz im La Ronge Belt: Mit diesem Deal zementiert Trident seine Position als einer der wichtigsten Player in dieser unterexplorierten, hochgradigen Goldregion.

CEO Jonathan Wiesblatt bringt es auf den Punkt:

Diese Akquisition stärkt unser Portfolio entscheidend. Wir sind in einer hervorragenden Ausgangsposition, um den Wert unserer Goldprojekte zu maximieren und zugleich strategisch neue Claims einzubinden.



Das bedeutet für Anleger:



Wir stehen vor einer Phase intensiver Bohraktivitäten, die jederzeit für marktrelevante News sorgen kann. Wer bei Trident jetzt investiert, positioniert sich am Anfang einer potenziell hochgradigen Gold-Story, die durch Explorationserfolge massiv an Wert gewinnen könnte.

Mit dem Goldpreis nahe Allzeithoch und einem Unternehmen, das in einer geologisch erstklassigen Region sowohl Kapital als auch Kontrolle über Schlüsselliegenschaften besitzt, ergibt sich eine perfekte Mischung aus Timing, Story und Upside.

Fazit: Der Markt liebt Bohrstorys - und Trident Resources hat gerade alle Zutaten für den nächsten großen Lauf angerührt.

Nehmen Sie sich einmal 5 Minuten Zeit und erfahren Sie alles, über die spannende Investmentstory von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009; TSX. V: ROCK)!

Der Goldpreis hat sich seit 2022 fast verdoppelt und notiert aktuell nahe einem neuen Allzeithoch. Quelle. Goldprice.org

Denn Gold ist der heißeste Bullenmarkt des Jahres 2025! Aber: Der Anstieg des Goldpreises in den Jahren 2024 und 2025 dürfte erst der Anfang des neuen Goldbullenmarktes sein! Historisch gesehen dauern Goldrallyes 8 bis 10 Jahre - und wir befinden uns erst im Jahr 2! Goldminenaktien werden noch größere Chancen bieten. In den voranschreitenden Goldbullenmärkten sind sie in der Vergangenheit deutlich stärker gestiegen als Gold! Jeder clevere Investor muss einfach dabei sein.

Doch der Goldminensektor hat noch eine Besonderheit. Eine Besonderheit, die gut informierte Anleger beachten müssen: Die etablierten, großen Blue Chips sind die ersten, die steigen. Anleger kennen diese Aktien und kaufen sie daher zuerst. Die Phase danach ist jedoch wirklich spannend und voller Möglichkeiten:

Das Potenzial in der nächsten Liga kleinerer Goldaktien ist besonders groß! Denn diese kleineren Goldgesellschaften sind noch nicht so bekannt. Gut informierte Anleger finden hier nun echte Perlen, die nicht nur ein enormes Aufwärtspotenzial haben - sondern aktuell auch absolut unterbewertet sind, da der Großteil der Anleger diese Aktien noch nicht kennt. Die Rechnung ist einfach:

Eigene Erstellung

Das neue Goldunternehmen Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009; TSX. V: ROCK) könnte mit diesem dreifachen Aufwärtspotenzial auch zu einer unentdeckten Aktienperle werden. Der kanadische Goldexplorer Trident Resources hat tatsächlich alle Voraussetzungen für potenziell explosive Preissteigerungen in den Jahren 2025 und 2026.

So können Sie mit den richtigen Goldminenaktien potenziell große Gewinne erzielen!

Wenn Sie sich darüber ärgern, dass Sie die massive Rallye der Goldminenaktien in der ersten Hälfte des Jahres 2025 verpasst haben, dann ist Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009; TSV. V: ROCK) könnte deine zweite Chance sein! Und nicht nur das: Es könnte eine dieser seltenen Börsenchancen sein, bei denen man wie bei einem Formel-1-Rennen das Feld von hinten nach vorne rollen und sogar die anderen Goldgewinner überholen kann.

Aber es ist sehr wichtig zu verstehen: Die Gewinnchancen sind nicht für alle kleineren Goldminenunternehmen gleich.

Tatsächlich gibt es Goldaktien wie Sand am Meer. Aber die überwiegende Mehrheit der Goldaktien dümpelt auch während der Goldrallye vor sich hin und erlebt nie außergewöhnliche Kurssteigerungen. Der Grund: Diese Aktien sind einfach zu klein! Die Börsenbewertungen sind so niedrig, dass Profis nicht investieren können. Dies hat zur Folge, dass es keine Deckung durch die Banken gibt. Keine mediale Aufmerksamkeit.

Noch problematischer: Solche kleinen Bergbauunternehmen mit Börsenbewertungen im einstelligen Millionenbereich haben oft gravierende Probleme, faire Finanzierungsgeschäfte mit potenziellen Investoren abzuschließen, um die Exploration ihrer Projekte überhaupt entwickeln zu können.

Das hat zur Folge, dass viele kleine Aktien an der Börse einfach untergehen. Ein Unternehmen kann die beste Story der Welt haben - aber wenn es keiner kennt, weil niemand darüber berichtet und niemand darüber spricht, dann ist die Aktie ein Flop. Deshalb ist es so wichtig, dass kleine Goldunternehmen über alle Voraussetzungen für einen potenziellen zukünftigen Erfolg verfügen - wie es bei Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) der seltene Fall sein sollte.

Die größte Gewinnchance im Goldminensektor

Auf der anderen Seite gibt es jedoch einen perfekten Sweet Spot, einen Bereich der Börsenbewertung, der das größte Gewinnpotenzial bietet. In Kreisen der Rohstoffbranche wird dieser Bereich ehrfürchtig als "Turbo-Zone" bezeichnet - denn Bergbauunternehmen mit Börsenbewertungen in dieser Zone können die größten Turbo-Gewinne bieten.

Bei der "Turbo-Zone" handelt es sich um eine Börsenbewertung von über 10 Mio. USD, aber unter 100 Mio. USD.

Mit einer Börsenbewertung von über 10 Mio. USD hebt sich das Unternehmen mit Börsenbewertungen im einstelligen Millionenbereich von der Masse der kleinen Junior-Explorer ab. Oberhalb dieser Mindestgröße von 10 Millionen US-Dollar ist der Wert groß genug, um auf dem Radar der Börse zu sein.

Auf der anderen Seite ist der Wert jedoch nicht so groß, dass er potenziell explosive Gewinnmöglichkeiten einschränken könnte. Im Gegenteil. Die Börsenbewertung kann dann noch ganz am Anfang einer Erfolgsgeschichte stehen, die Anlegern enorme Gewinnchancen bieten kann.

Ein Unternehmen mit einer Börsenbewertung von weniger als 20 Mio. USD kann dann allein dann ein 5-faches Gewinnpotenzial bieten, um vom unteren Ende der "Turbo-Zone" bis zum oberen Ende von 100 Mio. USD zu laufen. Ganz zu schweigen von den anschließenden Gewinnen, wenn die Börsenbewertung über 100 Millionen US-Dollar steigt.

Genau das ist bei dem neuen Gold-Kupfer-Unternehmen Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) der Fall. Trident Resources hat derzeit eine noch geringe - aber daher optimale - Marktbewertung von 11 Mio. USD (Stand 8. August 2025). Mit über 11 Millionen kanadischen Dollar in der Kasse ist das Unternehmen zudem gut finanziert.

Ein neuer potenzieller goldener Stern in Kanada!

Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) ist an der Börse noch völlig unbekannt. Das ist absolut verständlich. Schließlich ist Trident Resources ein brandneues Unternehmen. Das Unternehmen besteht in dieser Form erst seit April 2025. Jetzt wird es spannend: Die Komponenten, aus denen Trident Resources gerade erstellt wurde, sind es nicht!

Trident Resources ist das Ergebnis einer dreiseitigen Fusion zwischen den drei kleinen Explorationsunternehmen Eros Resources, MAS Gold und Rockridge Resources. Alle drei Unternehmen kommen aus Kanada. Der Grund für die Fusion ist smart. Obwohl alle drei Unternehmen für sich genommen erfolgreich waren, waren sie einfach zu klein, um es auf den Börsenradar zu schaffen.

Eros Resources hatte vor dem Zusammenschluss eine Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mio. CAD. MAS Gold wurde mit rund 3,5 Mio. CAD und Rockridge Resources mit rund 2,0 Mio. CAD bewertet. Das war nicht genug. So beschlossen die schlauen Manager, die Stärken der drei kleinen Unternehmen in einem größeren Unternehmen zu bündeln.

In einem neuen Unternehmen mit einer höheren Marktbewertung, einem größeren Minenportfolio und mehr Barmitteln für die Projektentwicklung. Hier wird es explosiv spannend: Denn in dieser neuen Unternehmensstruktur hat das Management nun die Cash-Position mit über 11 Millionen kanadischen Dollar, um große Explorationsprogramme bei einem ultra-spannenden Goldprojekt in einem brandneuen Golddistrikt in Kanada zu starten.

Jetzt. Diesen Sommer. Seit Anfang Mai liegen alle Genehmigungen vor und wie wir anhand der News Anfang August sehen konnten, wurde seit dem auch keine Zeit verschleudert!

(Quelle: Trident Resources)

Neuigkeiten am Horizont: Großes Explorationsprogramm startet noch in diesem Sommer!

Um die potentiell besten Goldgesellschaften und die heißesten Goldprojekte herauszufiltern, zahlt es sich für kluge Anleger oft in barem (Gold-)Geld aus, den erfolgreichen Managern von Rohstoffunternehmen zu folgen. Dabei handelt es sich um einen kleinen, exklusiven Kreis - gerade deshalb ist es oft so lukrativ, dort zu investieren, wo sie involviert sind.

Sie haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie kleine Bergbauunternehmen groß und erfolgreich machen können. Dass sie unerschlossene oder unterentwickelte Gold- oder Rohstoffprojekte erfolgreich erkunden können. Dass sie große Goldvorkommen ausfindig machen und erschließen können, was dann zu großen Preissteigerungen führen kann - wenn die Börsenbewertungen niedrig sind.

Wenn ein so erfolgreicher Manager aus diesem Kreis ein neues Unternehmen gründet, lohnt es sich für Investoren oft, sich diesen Wert genauer anzusehen. Wenn sich zwei so erfolgreiche Manager bei einem Projekt zusammentun, ist es eigentlich ein Muss, sich dieses Unternehmen genauer anzusehen. Wenn sich drei solcher erfolgreichen Manager zusammentun, dann weiß man, dass etwas Großes passieren muss!

Kanadische Erfolgsmanager bündeln ihre Kräfte für Trident Resources

Genau das ist bei Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) der Fall!

Wie bei einer Sportmannschaft kommt es auch beim Top-Management immer auf die richtige Mischung an. Die erfolgreiche Entwicklung eines neuen Bergbauunternehmens erfordert natürlich geologische Erfahrung und - sehr wichtige und oft unterschätzte - Expertise in der Region, in der die Projekte angesiedelt sind.

Dann braucht es aber auch einen Experten im Finanzsektor, um frisches Kapital für die Unternehmensentwicklung zu erhalten. Hier scheitern viele kleine und/oder neue Bergbauunternehmen. Dann brauchen Sie Mitglieder mit großen Netzwerken und einer guten Reputation im Rohstoffsektor, um die richtigen Türen zu öffnen.

Das Management von Trident Resources bringt eine perfekte Kombination dieser erforderlichen Managementmerkmale mit sich. Unter der Leitung von CEO Jonathan Wiesblatt, einem Spezialisten für Finanzen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Rohstofffinanzierungssektor - unter anderem als Portfoliomanager für einen Fonds von Sprott Asset Management - dem Investmentarm der Rohstofflegende Eric Sprott und dem Warren Buffett des Rohstoffsektors.

Jordan Trimble ist der Präsident von Trident Resources. Er ist zudem CEO von Skyharbour Resources (Marktkapitalisierung: 55 Mio. CA$), einem Uranexplorationsunternehmen mit hochinteressanten Urankonzessionsgebieten in Saskatchewan, Kanada. Er bringt regionale Expertise und regionale/lokale Kontakte in Saskatchewan mit. Behalten Sie diese Tatsache im Hinterkopf. Es wird sehr wichtig werden, die fantastischen Möglichkeiten, die sich jetzt bei Trident Resources eröffnen, richtig zu verstehen. Er war auch bei Bayfield Ventures tätig, als das Unternehmen von New Gold übernommen wurde.

Die dritte Person im Bunde ist kein Geringerer als Ross McElroy (Director of Trident Resources). Er war CEO von Fission Uranium mit Projekten in Saskatchewan, Kanada. Fission Uranium wurde 2014 vom Uranriesen Paladin für mehr als 1,0 Mrd. CAD erworben. Er hat das Netzwerk. Wenn Mr. McElroy in Vancouver, Toronto oder Saskatchewan an Türen klopft, bekommt er ein Meeting. Sofort.

Tim Termuende ist ein erfahrener Geologe mit über 35 Jahren Tätigkeit in der mineralischen Rohstoffexploration. Seit seinem Ausscheiden bei Cominco Ende der 1980er Jahre war er an zahlreichen Explorationsprojekten in Nord- und Südamerika beteiligt. Aktuell leitet er eine Vielzahl von Projekten, die sich auf unterschiedliche Rohstoffe in British Columbia, Saskatchewan, im Yukon und in den Nordwest-Territorien konzentrieren. Seit 1994 ist er in verschiedenen börsennotierten Unternehmen aktiv, unter anderem bei Copper Canyon Resources Ltd., das 2011 für rund 65 Millionen US-Dollar von NovaGold übernommen wurde.

Ronald Netolitzky wurde kürzlich zum strategischen Berater ernannt und ist ein versierter kanadischer Geologe, der im Herzen stets ein unabhängiger Prospektor geblieben ist. Herr Netolitzky war für einige der bedeutendsten Mineralfunde Kanadas verantwortlich, darunter die Funde auf den Grundstücken Snip und Eskay Creek im Nordwesten von British Columbia, die zu zwei der erfolgreichsten hochgradigen Edelmetallminen Kanadas wurden. Darüber hinaus hat er zum Wachstum vieler kleiner Bergbauunternehmen beigetragen und war im Laufe seiner Karriere an 12 bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt, darunter Fusionen und Übernahmen. Herr Netolitzky ist weiterhin in der Gold- und Uranexploration tätig, insbesondere in Saskatchewan, wo er vor fast 50 Jahren seine Karriere begann.

Netolitzky wurde mit dem "Prospector of the Year Award" der PDAC und dem "Developer of the Year Award" der BC and Yukon Chamber of Mines ausgezeichnet. Im Jahr 2015 wurde er in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen. Er schloss 1964 sein Studium an der University of Alberta mit einem B.Sc. in Geologie ab und erwarb 1967 einen M.Sc. an der University of Calgary. Er schloss sich dem Uranrausch in Saskatchewan als Berater an und war 1985 Präsident von Delaware Resources, wo er nach einem vielversprechenden Projekt suchte. Das von Cominco optionierte Grundstück Snip passte perfekt ins Konzept, und das erste Bohrprogramm führte zu einer bedeutenden Goldentdeckung.

Management und Insider halten einen hohen Anteil von 20% an Trident Resources

Wer jetzt die ultra-spannende Story hinter der Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) liest, versteht sofort, warum sich vier solcher Top-Manager für ein neues Goldunternehmen zusammentun. Obwohl ein kleines Junior-Explorer-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 11 Mio. USD (Stand 8. August 2025) unter der Liga der Unternehmen und Deals zu liegen scheint, an denen es in der Vergangenheit beteiligt war.

Aber die Wahrheit ist, dass die Börsenbewertung im Moment wahrscheinlich viel zu niedrig ist - und das langfristige Kurspotenzial auf der anderen Seite gigantisch sein könnte. Mit anderen Worten, ein doppelter Gewinnhebel für die Aktionäre von Trident Resources. Dazu gehört auch die Geschäftsführung. Das Management hält einen beeindruckenden Anteil von 20% an Trident Resources. Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl für ein so kleines Unternehmen.

Der hohe Insider-Anteil von 20% zeigt Investoren: Top-Manager sehen Großes bei Trident Resources!

Der neue Gold- und Kupferexplorer hat durch den Zusammenschluss der drei kleinen Explorer nun drei Projekte in seinem Portfolio. Das ist ein umfangreiches Portfolio für ein Unternehmen mit einer so niedrigen Bewertung. Hier beginnen die spannenden Fakten, die der Börse noch nicht bekannt sind. Noch nicht ...

Drei Gold- und Kupferprojekte in Kanadas nächstem heißen Golddistrikt!

Nicht nur die Anzahl von drei Projekten ist überdurchschnittlich hoch. Alle drei Projekte befinden sich nicht mehr in der Anfangsphase der Exploration! Nein, sie befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkundung. Dies ist ein äußerst seltenes Portfolio für ein neues Unternehmen - und eigentlich nur möglich, weil Trident Resources eigentlich kein neuer Explorer ist. Die drei Projekte sind:

das Goldprojekt Contact Lake das Goldprojekt Greywacke Lake das Kupferprojekt Knife Lake

Trident Resources hält einen Anteil von 100% an jedem der drei Projekte. Jetzt kommt die nächste Bombe. Dieser Knall hat es in sich - in zweierlei Hinsicht. Die erste Pauke: Alle drei Projekte befinden sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Die Region Saskatchewan ist natürlich weltberühmt für ihre Bergbauindustrie.

(Source: Trident Resouces)

Laut dem renommierten Fraser Institute gehört die Region Saskatchewan zu den Top 3 Bergbauregionen der Welt. Nicht in Kanada. Nicht in Nordamerika. Auf der ganzen Welt. Das Länderrisiko für diese Projekte von Trident Resources liegt daher so nahe wie möglich bei Null, wie es im Rohstoffsektor möglich ist.

La Ronge Goldgürtel in Saskatchewan: Die nächste heiße Goldgeschichte in Kanada

Das geringe Länderrisiko der drei Gold- und Kupferprojekte ist bereits groß. Aber es ist nichts - absolut nichts - im Vergleich zum zweiten großen Schlager: Die Provinz Saskatchewan in Kanada ist eine der bekanntesten Rohstoffregionen der Welt - allerdings vor allem für Uran und Kali. Nicht für Gold. Um genauer zu sein: noch nicht...

Denn dieser Trend beginnt sich gerade erst zu ändern! Sie könnten an der absoluten Speerspitze der aufregendsten Makroentwicklung im Goldsektor in ganz Kanada stehen! Denn die Neuentdeckung eines ganzen Golddistrikts - das kommt sehr, sehr selten vor. Sie muss bei jedem schlauen Anleger die Alarmsirenen auslösen - im positivsten Sinne.

Saskatchewan könnte die neue heiße Goldregion in Kanada werden! Angeführt vom Goldgürtel La Ronge, wo bereits sehr erfolgreiche hochgradige Goldlagerstätten mit teilweise unglaublich hohen Goldgehalten gefunden wurden! Mit Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) sind Sie von Anfang an dabei! Von. Anfang. Von.

(Source: Trident Resources)

Eine solche Chance dürfte Privatanleger im 21. Jahrhundert kaum noch haben. Nicht in Kanada oder den USA. Sicherlich in Afrika oder Teilen Südamerikas. Doch dort hat man aufgrund der instabilen politischen und militärischen Lage oft extrem hohe Länderrisiken.

Von Anfang an der Schaffung einer neuen Goldregion in Kanada beteiligt!

Das Entstehen einer neuen Goldregion in Nordamerika - und dann von Anfang an dabei zu sein. Nicht die Schaffung einer Mine oder eines Projekts. Wir sprechen hier von der Entstehung einer ganz neuen Goldregion rund um La Ronge. Von Anfang an dabei zu sein - das ist der Traum eines jeden Rohstoffinvestors. Aber im Fall von Saskatchewan ist es kein Traum.

Das Gold im Goldgürtel von La Ronge ist eine Tatsache. Kein Gold oder nur minimale Mengen an Gold sind nicht der Grund, warum es dort noch keine Goldindustrie gibt. Im Gegenteil: So handelt es sich bei dem Goldprojekt Contact Lake der Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) um ein Projekt mit für Nordamerika ungewöhnlich hohen Goldgehalten.

In der Vergangenheit gab es mehrere kleinere Goldminen, die in La Ronge Gold produzierten - und wie Sie in den folgenden Grafiken sehen können, wiesen alle diese Minen extrem hohe Goldgehalte auf. Der Grund für das Fehlen einer Goldindustrie ist vielmehr: Im Goldbärenmarkt von 2011 bis 2024 konzentrierten sich die Rohstoffunternehmen in Saskatchewan auf Uran und Kali.

(Source: Trident Resources)

Dort wurde nur sehr wenig Geld in die Goldexploration investiert. Allerdings befindet sich Gold nun in seiner neuen Hausse und notiert bereits bei rund 3.400 USD/Unze. Damit ist die Goldexploration dort für Unternehmen mittlerweile hochinteressant. In La Ronge und Saskatchewan herrscht Goldgräberstimmung! Denn die Goldvorkommen dort sind noch weitgehend unberührt und unerschlossen. Wo sonst wird man das im Jahr 2025 in Nordamerika finden?

Derzeit gibt es nur eine aktive Goldmine rund um den Goldgürtel La Ronge: die Seabee Santoy-Mine von SSR Mining. SSR Mining ist kein kleiner Junior-Produzent, der mit seiner Produktion in kleinen Minen zufrieden ist. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Mrd. USD ist SSR Mining ein Rohstoff-Blue-Chip. Wenn ein solcher Riese eine Goldmine betreibt, dann nur, weil er ein großes Potenzial hat.

Richtig: Auch die Seabee Santoy Mine hat gewaltige Goldgehalte: Die Reserven liegen bei knapp 500.000 Unzen (Goldgehalt im Gestein: 9,83 g/t). Zusammen belaufen sich die Ressourcen auf rund 1,5 Millionen Unzen. Die Goldgehalte reichen von 7,77 g/t bis 10,38 g/t. Das sind Weltklasse-Werte. Die Mine ist für SSR Mining sehr profitabel. In Saskatchewan, Kanada.

(Source: Trident Resouces)

La Ronge: Goldgürtel mit ungewöhnlich hohen Goldgehalten

Aber im 12-jährigen Goldbärenmarkt war niemand daran interessiert, eine neue Goldregion zu entwickeln. Dann brach der Goldpreis im März 2024 über 2.000 USD/Unze aus und startete seinen neuen Bullenmarkt - und die Goldunternehmen konzentrierten sich zunächst darauf, ihre bestehenden Projekte voranzutreiben.

Aber jetzt - da der Goldbullenmarkt weiter voranschreitet - beginnen die Goldunternehmen, nach neuen Goldbereichen zu suchen. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele in Nordamerika. Das sollte sie nach Saskatchewan führen - wo sich ein neuer Goldrausch entwickeln könnte. Die Belege für hochattraktive Goldvorkommen

Wer ist dafür am besten aufgestellt? Trident Resources Inc (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009). Mit seinen drei Projekten über 75.000 Hektar direkt im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan!

(Source: Trident Resouces)

Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) konzentriert sich auf die Goldprojekte Contact Lake und Greywacke Lake. Aber Vorsicht: Das potenzielle neue Goldgebiet rund um den Goldgürtel La Ronge befindet sich möglicherweise erst in der Entdeckungsphase. Die beiden Goldprojekte Contact Lake und Greywacke Lake sind es aber nicht!

Der Clou: Für beide Projekte gibt es bereits eine historische Ressourcenschätzung für Goldlagerstätten! Sowohl für den Kontaktsee als auch für den Grauwackesee!

Trident Resources verfügt bereits über eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Millionen Unzen Gold

Diese historischen Ressourcenschätzungen zeigen, wie spannend die Fakten rund um diese beiden noch unbekannten Goldprojekte sind. Die historische Ressourcenschätzung umfasst insgesamt 763.000 Unzen Gold in historischen "angezeigten Ressourcen" und 441.000 Unzen Gold in historischen "abgeleiteten Ressourcen"!

Es gibt auch über 200 Millionen Pfund Kupferressourcen im Knife Lake Projekt! Aber das Management legt derzeit einen laserartigen Fokus auf das Goldprojekt Contact Lake. Dies ist genau die richtige Strategie im aktuellen glühenden Goldbullenmarkt. Die Fokussierung auf Contact Lake hat das Potenzial, sich in kürzester Zeit in potenziellen Kursgewinnen für die Aktionäre auszuzahlen.

Denn Cameco hat bereits zwischen 1995 und 1998 Gold im Contact Lake Goldprojekt abgebaut! In der Contact Lake Mine, die nicht das gesamte Projekt abdeckt, sondern nur einen kleinen Teil des Projekts ausmacht. Aufgrund des damals niedrigen Goldpreises von rund 300 USD/Unze wurde die Produktion jedoch eingestellt.

Das liegt daran, dass das Gold in einer Untertagemine abgebaut wurde, die für die damaligen Goldpreise zu teuer war. Heute ist der Goldpreis jedoch über 10-mal höher! Damit spielt die Rentabilität der Mine Contact Lake und des Goldprojekts Contact Lake heute in einer ganz anderen Liga als noch vor rund 30 Jahren!

Contact Lake Projekt: Hatte bereits eine produzierende Goldmine

Darüber hinaus - und das macht Contact Lake doppelt spannend - handelt es sich um ein sogenanntes "high-grades" Goldprojekt, also ein Goldprojekt mit hohen Goldgehalten, das in Nordamerika mittlerweile selten ist. Der vorherige Eigentümer, Cameco, schloss den Betrieb in Contact Lake, weil er sich ausschließlich auf Uran konzentrierte. Tatsächlich waren die meisten Goldprojekte von Cameco, einschließlich Contact Lake, nur Nebenprojekte von Cameco. Infolgedessen wurde der Contact Lake nie vollständig erforscht und sein volles Potenzial ausgeschöpft.

Damals wurden rund 190.100 Unzen Gold gefördert. Das ist großartig für die heutigen Aktionäre von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009). Das reicht aus, um eindeutig zu beweisen, dass es in Contact Lake Goldressourcen gibt und dass diese in größerem Maßstab abgebaut werden können. Die Goldgehalte lagen damals bei hohen 6,16 g/t. Dies führt zu einem zweiten Punkt, der für ehemals produzierende Bergwerke, die revitalisiert werden sollen, äußerst wichtig ist:

Die bisherige Goldproduktion in Contact Lake ist so gering, dass dieses Projekt noch gar nicht ausgebeutet wurde und die meisten Goldvorkommen wahrscheinlich noch vorhanden sind. Kein kluger Investor möchte in eine Mine investieren, die nach 1 oder 2 Jahren bereits ihren Produktionshöhepunkt überschritten hat, weil die meisten Goldvorkommen bereits abgebaut sind.

Dies ist bei der Mine Contact Lake wahrscheinlich nicht der Fall. Jedenfalls nicht für das Contact Lake-Projekt. Im Gegenteil: Große Teile dieses Projekts sind bisher gar nicht oder nur minimal erforscht. Damit birgt das Projekt Contact Lake nach wie vor großes Potenzial für neue Goldentdeckungen und eine Erweiterung der Goldlagerstätten.

Was sich natürlich direkt positiv auf die Börsenbewertung von Trident Resources auswirken würde. In diesem Sommer - im August - soll das erste große Explorationsprogramm von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) bei Contact Lake starten!1. Potenzieller Game Changer: Erstes Explorationsprogramm startet in Kürze!

Das Besondere an diesem Explorationsprogramm ist, dass die meisten ersten Explorationsprogramme von Junior-Explorern mehr oder weniger im Nebel herumstochern. Dieses Explorationsprogramm von Trident Resources ist völlig anders: Basierend auf den umfangreichen Daten des Vorbesitzers Cameco hat Trident eine sehr genaue Vorstellung davon, wo sich die hochgradigen Goldressourcen befinden. Dies sollte die Chancen auf eine erfolgreiche, ja sehr erfolgreiche Bohrung massiv erhöhen.

1. Bohrprogramm startet in Kürze (News vom 6. August 2025):



Trident Resources hat mit der Vorbereitung des angekündigten 5.000-Meter-Bohrprogramms in seinem Flaggschiffprojekt Contact Lake in Saskatchewan begonnen. Der Fokus liegt auf Zielen mit hoher Priorität entlang des La Ronge Gold Belts. Die ersten Bohrungen werden auf Gebiete ausgerichtet, in denen historische Daten von Cameco besonders hohe Goldgehalte vermuten lassen. Wann können wir hier mit Bohrergebnissen rechnen? Zumindest entfacht das Kursfantasie je näher wir zu der öffentlichen Mitteilung der Bohrergebnisse kommen.

?? Zur offiziellen News vom 06.08.2025

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich wie angekündigt ~5.000 Meter umfassen. Das ist groß für ein so kleines Unternehmen wie Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009). Ursprünglich wollte das Management das Bohrprogramm aufgrund der Größe zwischen den beiden Goldprojekten aufteilen. Dann fiel jedoch die Entscheidung, sich ganz auf den Contact Lake zu konzentrieren.

Hier erwartet das Management, die Kombination aus den schnellsten und größten Goldressourcen zu finden . Das Hauptaugenmerk wird auf dem Gebiet um die Mine Contact Lake liegen. Denn die Daten von Cameco für diesen Bereich sind besonders umfangreich - und damit die Erfolgsaussichten besonders hoch.

Und was die Mine Contact Lake besonders spannend macht, ist, dass dieser Bereich des Projekts Contact Lake noch nicht vollständig erkundet wurde. Das Minengebiet ist sowohl in der Tiefe als auch in alle Richtungen offen. Besser geht es nicht.

Diesen Sommer heißt es: Spannend. Spannender. Trident Ressourcen!

Es besteht ein großes Potenzial für die Entdeckung neuer Unzen hochgradigen Goldes in und um die Teile der Lagerstätte, die zuvor abgebaut wurden. Darüber hinaus ist die Mine Contact Lake bei weitem nicht das einzige Gebiet im Projekt Contact Lake, in dem Goldvorkommen zu finden sind. Wie zum Beispiel die Lagerstätte Preview SW, wo alte Probebohrungen bereits Goldlagerstätten von bis zu 1 bis 2 g/t zutage gefördert haben. Preview SW verfügt über eine historische Ressource von 536.000 Unzen Gold (Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2022). Aber wie Sie in der Grafik sehen können, ist das noch nicht alles. Bei weitem nicht alles.

(Source: Trident Resources)

Neben der Mine Contact Lake und der Goldlagerstätte Preview SW wurden auf dem Projekt Contact Lake bereits drei weitere Goldlagerstätten verifiziert (violette Punkte). Dazu gehört die Lagerstätte North Lake mit einer historischen Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2023 von 389.000 Unzen. Doch damit nicht genug: Es gibt auch nicht weniger als 22 Bereiche, die auf potenzielle Goldvorkommen hinweisen (schwarze Punkte). Aber das könnte noch nicht alles sein. Man sieht, dass die beiden Arme im Norden und Nordosten noch nicht vollständig erforscht sind.

Das Management von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) plant die Bohrung von 20 bis 25 Bohrlöchern. Auch eine hohe Zahl. Das ist gut für die Aktionäre. Denn mehr Bohrungen bedeuten ein größeres Potenzial für mehr Treffer und damit ein größeres Potenzial für mehr Nachrichten, die den Aktienkurs in die Höhe treiben können.

Die nächste gute Nachricht ist, dass das gesamte Bohrprogramm bereits vollständig finanziert ist. Von dieser Seite aus besteht kein Risiko, dass das Explorationsprogramm unterbrochen werden muss. Sehr gute Nachrichten.

2. Potenzieller Wendepunkt: Umwandlung historischer Ressourcen in aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcen

The extensive and ultra-exciting exploration program alone should make the shares of Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) one of the most exciting stories in the red-hot gold mining sector in the second half of 2025. Hard to believe, but true: this is just the beginning.

Es gibt eine zweite Entwicklung aus der spektakulärsten Kategorie "Gamechanger", die vom Management parallel zur ersten Erkundung des Contact Lake durchgeführt wird. Perfekt. Es wird keine Zeit verloren gehen und es wird schneller mehr potenziell hochklassige Nachrichten geben, die Trident Resources in völlig neue Bewertungskategorien katapultieren könnten.

Die zweite bahnbrechende Entwicklung: Das Management möchte die historische Ressource von 1,2 Millionen Unzen aus den Projekten Contact Lake und Greywacke Lake in eine aktuelle Ressourcenschätzung gemäß dem NI 43-101-Standard umwandeln. Allein diese Umwandlung einer historischen Schätzung in eine aktuelle Schätzung verändert die Wahrnehmung von Trident Resources an der Börse um eine ganze Liga.

Aber das ist erst der Anfang! Denn dieser Transfer bietet auch das Potenzial für eine signifikante Steigerung der historischen Goldressourcenschätzung von 1,2 Millionen Unzen! Vereinfacht ausgedrückt basiert eine Ressourcenschätzung auf dem Goldgehalt der Probebohrungen und dem Goldpreis. Beide Faktoren werden genutzt, um den Goldgehalt abzuschätzen, bis zu dem das Metall der Könige zum aktuellen Goldpreis gewinnbringend abgebaut werden kann - und daraus leitet sich dann die Goldressource ab.

Hier kommt es: Die historische Ressourcenschätzung basierte auf einem Goldpreis zwischen 1.600 und 1.700 USD/Unze. Seitdem ist der Goldpreis jedoch dramatisch gestiegen. Heute, mit den aktuellen Ressourcenschätzungen, dürfte der Goldpreis in der Ressourcenschätzung bei etwa 2.700 bis 2.800 USD/Unze liegen (zur Sicherheit wird immer ein niedrigerer Goldpreis als der aktuelle Spotpreis angesetzt).

Hohe Chance auf eine signifikante Wertsteigerung der Goldressourcen

Das bedeutet, dass der Goldpreis in der neuen Ressourcenschätzung rund 60% höher ist als damals! Natürlich sieht man sofort, wohin die Reise geht: Das bedeutet, dass niedriggradigere Goldlagerstätten in die aktuelle Ressourcenschätzung einbezogen werden könnten, die in der letzten Ressourcenschätzung aufgrund des niedrigeren Goldpreises außen vor gelassen wurden!

Mit dem heute deutlich höheren Goldpreis könnten diese minderwertigen Goldlagerstätten heute jedoch gewinnbringend abgebaut werden. Wir sprechen hier von einem um satte 60% höheren Goldpreis im Vergleich zur historischen Ressourcenschätzung. Nicht 25% höher und nicht einmal 40% höher, was großartig wäre. 60%! Mit 60% könnte die Menge der neu hinzugefügten Goldressourcen in der aktualisierten Schätzung wirklich bedeutend sein!

Es kommt noch spektakulärer: Die historische Ressourcenschätzung umfasste NICHT die Mine Contact Lake, sondern nur andere potenzielle Goldlagerstätten auf dem Projekt Contact Lake. Die Durchführung des Explorationsprogramms dort ist also der einfachste Weg, um die Goldressourcen von Trident Resources zu erhöhen. Möglicherweise können Sie es deutlich erhöhen. Die Aufschlüsselung der historischen Ressourcenschätzung finden Sie in der folgenden Tabelle:

(Source: Trident Resources)

Bei Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009)) befinden sich Anleger daher in der seltenen Situation, dass die Goldressourcen von zwei Seiten gleichzeitig vermehrt werden könnten! Durch das Explorationsprogramm UND durch die Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzung!

1 Unze Gold von Trident Resources wird derzeit mit nur 5 USD bewertet

Durch die Aktualisierung der Goldressourcen - und deren potenzielle erhebliche Aufwertung - dürfte die massive Unterbewertung von Trident Resources deutlich zutage treten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort "massiv"! Denn wenn wir die Barmittel in Höhe von rund 7 Millionen US-Dollar von der ohnehin schon geringen Marktbewertung von nur rund 15 Millionen US-Dollar abziehen, wird Folgendes deutlich:

Die 1,2 Millionen Unzen Gold aus der historischen Ressourcenschätzung von Trident Resources werden derzeit mit nur 8 Millionen USD - oder nur 7 USD pro Unze - bewertet. Der tatsächliche Wert liegt sogar noch darunter. Hinzu kommt, dass 200 Millionen Pfund Kupfer in dieser Zahl noch nicht einmal enthalten sind.

Werfen Sie einen Blick auf die folgende Grafik und Sie werden die schreiende Unterbewertung von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) in Bezug auf die Bewertung seiner Goldressourcen sehen. Die Gründe dafür sind: Das Unternehmen ist noch neu und daher fliegt Trident Resources noch unter dem Börsenradar.

(Source: Trident Resources)

Aber: Dies wird mit dem Kick-off-Explorationsprogramm und der Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzung in den kommenden Wochen und Monaten geklärt. Es ist also klar, dass das Fenster für einen wirklich günstigen Einstieg - wie Sie in der Tabelle sehen können - genau jetzt ist.

Potenzielle Gamechanger-Neuigkeiten kommen in der 2. Hälfte des Jahres 2025!

Denken Sie daran, dass Trident Resouces mit seiner aktuellen Marktbewertung in der im Rohstoffsektor als Turbozone bekannten Zone zwischen 10 Mio. USD und 100 Mio. USD für die vielversprechendsten Gewinnmöglichkeiten liegt! Und nicht nur das: Mit 11 Millionen US-Dollar (Stand 08. August 2025) ist Trident Resouces auch am unteren Ende der Turbozone perfekt positioniert.

Groß genug, um Aufmerksamkeit und starkes Kaufinteresse an der Börse zu erzeugen. Klein genug für mögliche explosive Kurssteigerungen in den Jahren 2025 und 2026. Besser geht es kaum. Denn bei so kleinen Aktien braucht man nicht 20 große Nachrichten, um die Aktienkurse zu bewegen. Oft - nicht immer, aber oft - reichen starke Nachrichten über einen Supergoldfund oder erhöhte Goldressourcen aus, um die Aktienkurse nach oben zu treiben.

Diese Nachricht sollte von Trident Resources Inc (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) in der zweiten Jahreshälfte 2025 kommen. Der Start sollte im Frühherbst sein. Das Management geht davon aus, dass die Ressourcenschätzung im 3./4. Quartal dieses Jahres aktualisiert wird. Normalerweise veröffentlichen Unternehmen, die so jung sind wie Trident Resources, in einem ganzen Jahr eine Meldung in der Top-Kategorie "Gamechanger".

Aber bei Trident Resources gibt es nicht weniger als zwei bahnbrechende Ankündigungen UND das große Explorationsprogramm in den nächsten sechs Monaten! Mit anderen Worten, drei absolute Top-Events für Trident Resources :

Das 5.000 Meter umfassende Explorationsprogramm. Die potenzielle Steigerung der Ressourcen infolge der Explorationsergebnisse. Die potenzielle Ressourcensteigerung durch die Aktualisierung der historischen Goldressource.

Erfahrene Anleger wissen, was solche bahnbrechenden Nachrichten für einen kleinen Entdecker wie Trident Resources bedeuten können, der an der Börse noch unbekannt ist:

Im Nu rückt die Aktie ins Rampenlicht der Börse - und dann geht es los!

Dann fängt die Trident Resources-Aktie sofort Feuer!

Die ersten Neuigkeiten über das große Explorationsprogramm könnten in nur wenigen Wochen veröffentlicht werden!

Wie groß könnte das Gewinnpotenzial von Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) sein? Nun, wie Sie wissen, werden die 1,2 Millionen Unzen Gold aus der historischen Ressourcenschätzung derzeit mit lächerlichen 10 USD pro Unze bewertet. Die Goldressourcen vergleichbarer Unternehmen werden mit rund 50 USD/Unze bewertet.

Seien wir konservativ und gehen von 40 USD/Unze aus. Daraus ergibt sich mittelfristig ein erstes Gewinnpotenzial von +300%. Aber: Sollte der Goldpreis weiter steigen und Trident Resources seine Goldressourcen durch den Doppelfaktor aus Aktualisierung der Ressourcenschätzung und des Explorationsprogramms erweitern können, dürfte dieses Gewinnpotenzial natürlich exponentiell steigen.

Der Countdown läuft bereits. Viel Zeit bleibt für clevere Aktionäre mit dem entscheidenden Informationsvorsprung, um sich rechtzeitig in der Trident Resources Inc. (WKN: A40ZP3, ISIN: CA8959801009) zu positionieren. Doch jetzt gibt es noch ein Zeitfenster für weitsichtige Investoren.

Die Aktie steht vermutlich am Anfang einer heißen Nachrichtenphase, in der sich gleich mehrere Kurskatalysatoren entfalten könnten. Die Investment-These bleibt intakt - und ist nun aktiver denn je.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verblieben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.



Besuchen Sie auch die Webseite von Trident Resources Inc., um mehr über das Unternehmen zu erfahren und informieren Sie sich auf bei Sedar+ über eingereichte Dokumente des Unternehmens.

