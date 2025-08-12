© Foto: ARK InvestBei dieser KI-Aktie hat Cathie Wood den fast 40-prozentigen Crash zum Kauf genutzt. Während der Markt in Panik verkauft, greift sie Millionen-schwer zu - und stößt zugleich mehrere Tech-Favoriten ab. Cathie Wood hat den Kurseinbruch von The Trade Desk um 38,6 Prozent am Freitag als Kaufchance genutzt. Über ihren ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erwarb sie zusammen mehr als 725.000 Aktien des Ad-Tech-Unternehmens im Wert von rund 57,9 Millionen US-Dollar. Nach den Zukäufen hält ARKK 1,57 Millionen Trade-Desk-Aktien im Wert von etwa 85,14 Millionen US-Dollar, ARKW besitzt 523.000 Stück im Wert von rund 28,39 Millionen US-Dollar. Es war der erste Kauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
