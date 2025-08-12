Kursexplosion bei der Circus Group: Die Aktie des Münchner KI- und Robotikspezialisten klettert am Dienstag um bis zu 33 Prozent. Hintergrund: Die neu gegründete Sparte Defense Strategy & Operations erhielt am Dienstag die NATO-Zulassung für Verteidigungsaufträge. Ein weiterer Wert mit Rüstungsfantasie - das müssen Anleger jetzt wissen.Die offizielle Zertifizierung durch die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) markiert für Circus einen Meilenstein: Das Münchner Unternehmen ist nun berechtigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
