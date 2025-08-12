EQS-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem schwierigen Marktumfeld -geprägt von anhaltender Konsum- und Investitionszurückhaltung- im ersten Halbjahr 01.01.-30.06.2025 einen Umsatz i. H. v. EUR 9,2 Mio. (Vergleichsperiode des Vorjahres EUR 11,9 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern lag zum Halbjahr bei TEUR 136. Diese Zahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Zu den anhaltenden Unwägbarkeiten verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht des letzten Jahresabschlusses. Ob Auftragseingänge in den restlichen Monaten des laufenden Geschäftsjahres zur deutlichen Verbesserung des Umsatzniveaus führen, lässt sich derzeit nicht einschätzen.
Ende der Insiderinformation
12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hyrican Informationssysteme AG
|Kalkplatz 5
|99638 Kindelbrück
|Deutschland
|Telefon:
|036375/ 513 - 60
|Fax:
|036375/ 513 - 67
|E-Mail:
|m.lehmann@hyrican.de
|Internet:
|www.hyrican.de
|ISIN:
|DE0006004500
|WKN:
|600450
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2182880
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2182880 12.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group