Die Gütegemeinschaft Verkehrsflächenreinigung und Unfallstellensanierung (GGVU) schafft mit dem neuen RAL-Gütezeichen "Havarie Elektromobilität und Energiespeicher" einen einheitlichen und transparenten Qualitätsstandard für den professionellen Umgang mit Elektroautos nach Unfällen und anderen Schadensereignissen. Der Hintergrund der Einführung des neuen Gütezeichens ist klar: Lithium-Ionen-Batterien von Elektroautos gelten als besonders brandgefährdet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net