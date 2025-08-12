Bisher hat die Österreichische Post ihre Liefer-Flotte vor allem in den Großstädten des Landes auf E-Antriebe umgestellt. Künftig kommt die Post aber auch in bergigeren Gebieten elektrisch - dank 100 E-Zustellfahrzeugen mit Allradantrieb. Die Österreichische Post nimmt die ersten 100 Allrad-Fahrzeuge mit E-Antrieb in Betrieb und ist damit erstmals auch am Berg elektrisch unterwegs. Auch wenn die drehmomentstarken Elektro-Lieferwagen zwar viele Steigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net