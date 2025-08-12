Die von Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützte Krypto-Börse Bullish legt einen fulminanten Start aufs Börsenparkett hin. Kurz vor dem geplanten IPO wurden die Konditionen deutlich angehoben - ein klares Zeichen für die hohe Nachfrage. Prominente Investoren wie BlackRock und Cathie Wood signalisieren bereits großes Interesse.Bullish, angeführt vom ehemaligen Präsidenten der New York Stock Exchange (NYSE), Tom Farley, hat die Schlagzahl kurz vor dem Börsengang massiv erhöht. Laut einem am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär