Der Kryptomarkt steht am Dienstag deutlich unter Druck, da Anleger weltweit dem bevorstehenden US-Verbraucherpreisindex (CPI) entgegensehen.Bitcoin notiert aktuell bei 118.969 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,2 Prozent seit dem Vortag entspricht. Noch stärker unter Druck steht XRP, die Kryptowährung fällt um 4,38 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Auch andere große Altcoins geraten ins Straucheln: Solana verliert 4,1 Prozent auf 176,28 US-Dollar, während Cardano und Dogecoin jeweils 3,5 Prozent nachgeben (Stand: 13:30 Uhr MESZ). Makro-Spannung vor US-Inflationsdaten Um 14:30 Uhr MESZ wird, der erwartete CPI-Bericht veröffentlicht. Analysten erwarten, dass die Verbraucherpreise im Juli 2,8
