Die CANCOM SE hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz auf Konzernebene auf 803,8 Mio. Euro (H1 2024: 835,3 Mio. Euro) leicht zurückgefahren. Während das Segment International weiter zulegen konnte, drückte die schwache Entwicklung im deutschen Markt auf das Gesamtergebnis. Das EBITA fiel mit 10,2 Mio. Euro deutlich unter den Vorjahreswert von 28,7 Mio. Euro. Belastend wirkten vor allem Einmaleffekte in Höhe von rund 4 Mio. Euro im zweiten Quartal für Restrukturierungsmaßnahmen. Das EBITDA sank auf 36,7 Mio. Euro (H1 2024: 55,5 Mio. Euro). CEO: Restrukturierung soll Ertragskraft zurückbringen "Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin