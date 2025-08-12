

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.08.2025 / 14:55 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Priamos Beteiligungen AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Olaf Nachname(n): Hein Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elbstein AG

b) LEI

529900TFNBQJ4B592482

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1YDGT7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,24 EUR 181,04 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2400 EUR 181,0400 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Hamburg MIC: XHAM





