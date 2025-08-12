© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADie befürchtete Inflationswelle im Juli blieb aus, jedoch zeigen sich erste Anzeichen dafür, dass höhere Zölle langsam ihre Wirkung auf die Preise entfalten. Die US-Aktienfutures reagieren mit Gewinnen auf die Zahlen.Der US-Verbraucherpreisindex CPI ist im Juli um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, laut dem US-Arbeitsministerium. Dies lag unter der Prognose von 2,8 Prozent, die von Experten vorab erwartet wurde. Im Juni hatte die Inflation ebenfalls bei 2,7 Prozent gelegen. Der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, legte um 3,1 Prozent zu, was leicht über der Schätzung von 3 Prozent lag. Diese Daten könnten für die US-Notenbank von Bedeutung sein, …Den vollständigen Artikel lesen ...
