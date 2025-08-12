DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. August (vorläufige Fassung)

=== 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 5 Mrd EUR 13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei der Handelskammer von Greenville *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei Mittagessen in Red Bay, AL 19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event der Greater Springfield Chamber of Commerce *** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q - DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF und an MFE-Mediaforeurope ===

