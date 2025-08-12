Frankfurt (ots) -Die begeisternden Bilder des Internationalen Deutschen Turnfestes mitsamt der Turn-EM und die der Finals zuletzt sind noch in den Köpfen der Turn- und Sportfans, nun rückt bereits das nächste große Turn-Event in den Vordergrund. Die weltbesten Gymnastinnen werden im kommenden Jahr in Frankfurt / Main eine spektakuläre Bühne erhalten.Vom 12. - 16. August 2026 werden bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik rund 300 Gymnastinnen in der Frankfurter Festhalle um die Titel kämpfen. Genau ein Jahr zuvor startet der DTB den Ticketverkauf für dieses besondere Event.In der Frankfurter Festhalle werden alle Augen auf eine Gymnastin gerichtet sein, die zurzeit das Maß der Dinge in dieser Sportart ist. Darja Varfolomeev avancierte bei den Finals in Dresden mit fünf DM-Titeln zur erfolgreichsten Athletin des Multisport-Events. Die 18-jährige Schülerin errang bei den letzten Weltmeisterschaften 2023 bereits alle fünf möglichen WM-Titel. Im Jahr drauf wurde sie in Paris überragend Olympiasiegerin und anschließend zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gekürt.Mit Vorfreude blickt "Dascha" auf das kommende Jahr: "Ich bin sehr gespannt auf die Weltmeisterschaften und freue mich sehr, dass wir im kommenden Jahr unseren Sport vor heimischem Publikum präsentieren dürfen. Wir werden den Fans ganz sicher tolle und spannende Wettkämpfe bieten", erklärte Darja Varfolomeev.Neben Varfolomeev haben auch Teamkolleginnen wie Margarita Kolosov, Olympia-Vierte von Paris oder Anastasia Simakova, EM-Silbermedaillen-Gewinnerin von 2025 und die Deutsche Gruppe, EM-Bronze-Gewinnerinnen von 2025, die WM fest im Blick.Gymnastik-Event in besonderem DesignDoch die Veranstaltung wird nicht nur sportlich, sondern auch visuell ein Highlight werden. Denn die Titelkämpfe werden in einem besonderen Design präsentiert, bei dem die Wettkampf-Fläche in ein Polaroid-Bild verwandelt wird. Dabei werden die Dynamik der Bewegung, die Musik und die Ästhetik des Moments in einem Logo verschmolzen. Die eigens entworfene Schriftart "RSG Flow" und die ausgewählten Farben spiegeln die Ästhetik der Sportart perfekt wider.Volunteers gesuchtZum Gelingen der Weltmeisterschaften braucht es zudem viele helfende Hände. Der DTB sucht daher zahlreiche Volunteers, die sich ehrenamtlich für das Event engagieren möchten. Bewerben kann man sich ab sofort online unter: https://eventvolunteers.de/de/frankfurt26/Event/Der WM-ZeitplanMittwoch, 12. August 2026 Qualifikation Einzel (Reifen und Ball)Donnerstag, 13. August 2026 Qualifikation Einzel (Keulen und Band)Freitag, 14. August 2026 Mehrkampf EinzelSamstag, 15. August 2026 Mehrkampf GruppeSonntag, 16. August 2026 Gerätefinals Einzel und GruppeTickets werden ab Dienstag, 12. August 2025, über Reservix erhältlich sein. Zu Beginn sind ausschließlich Dauerkarten für alle Veranstaltungstage zum Early Bird Preis von 210,00 EUR pro Ticket als limitiertes Angebot von ca. 500 Stück verfügbar. Ab Mitte November 2025 werden auch Einzeltickets und weitere Ticketangebote verfügbar sein. https://rsg-wm26-tickets.reservix.de/Alle Informationen zu den Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik sind ab sofort unter www.frankfurt26.de erhältlich.Pressekontakt:Torsten HartmannPressesprecher/ Leitung Medien und KommunikationDeutscher Turner-Bund069 67801124torsten.hartmann@dtb.deOriginal-Content von: Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139161/6095534