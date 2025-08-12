München (ots) -Zum bevorstehenden Schulstart in vielen Bundesländern erweitert der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) seine beliebte Kategorie "Alles für den Schulstart" um eine neue Unterkategorie: "Produkte für Linkshänder:innen". Dabei handelt es sich nicht um neue Artikel, sondern um eine gezielte Kennzeichnung einer Handvoll bereits bewährter Schulprodukte, die speziell auf die Bedürfnisse von Linkshänder:innen zugeschnitten sind. Pünktlich zum Internationalen Linkshändertag am 13. August sorgt Knuspr so für mehr Sichtbarkeit und eine deutlich einfachere Auffindbarkeit dieser Spezialartikel im Sortiment.Viele Alltags- und Schulmaterialien - von Dosenöffnern bis zu Füllern - sind standardmäßig für Rechtshänder:innen konzipiert. Linkshänder:innen müssen oft mit umständlicher Handhabung leben oder gezielt nach Spezialanfertigungen suchen. Solche Produkte sind zwar mittlerweile in zahlreichen Geschäften und Online-Shops erhältlich, doch oft nur mit gezielter Suche auffindbar.Mit der neuen Kategorie "Produkte für Linkshänder:innen" macht Knuspr eine Handvoll bewährte Schul- und Schreibartikel für Linkshänder:innen erstmals gebündelt und deutlich sichtbar verfügbar. Das erleichtert die Suche, spart Zeit und rückt spezielle Bedürfnisse stärker in den Fokus. Die Initiative folgt dem erfolgreichen Konzept spezialisierter Kategorien und Filter, wie Knuspr es bereits für alternative Ernährungsbedürfnisse etabliert hat. So können Kund:innen ihr Sortiment mit wenigen Klicks individuell anpassen - ein klarer Vorteil des Online-Supermarkts gegenüber dem stationären Handel.Zur Kategorie: https://www.knuspr.de/c5184-produkte-fuer-linkshaenderPressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/6095526