Hannover, 12. August 2025. TUI AG ("TUI") gibt heute bekannt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anhebt. Dies basiert auf der starken Performance in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 sowie auf ersten positiven Indikatoren für den Monat Juli. Zum 30. Juni 2025 lag der Konzernumsatz bei 14,7 Mrd. €, was einem Anstieg von +1,0 Mrd. € zu konstanten Wechselkursen entspricht (14,8 Mrd. €, Anstieg um +1,0 Mrd. € zu tatsächlichen Wechselkursen). Das bereinigte EBIT lag bei 199 Mio. €, +150 Mio. € zu konstanten Wechselkursen (165 Mio. €, Anstieg um +115 Mio. € zu tatsächlichen Wechselkursen). Die Ergebnisse werden durch Rekordergebnisse[1] in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten getrieben, während das Umfeld im Bereich Märkte + Airline in einem wettbewerbsintensiven Markt weiterhin herausfordernd bleibt. Auf dieser Grundlage hebt TUI nun ihre Prognosespanne zu konstanten Wechselkursen an. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr ein um +9 bis 11 % höheres bereinigtes EBIT im Vergleich zum Vorjahr (zuvor: +7 bis 10 %; GJ 2024: 1,296 Mio. €). Gleichzeitig erwartet TUI nun einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr am unteren Ende der angegebenen Spanne von +5 bis 10 % (GJ 2024: 23,167 Mio. €). Die oben genannten Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 werden vor dem Hintergrund des aktuellen Buchungsumfelds sowie makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten abgegeben. Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick wird TUI mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal/neun Monate des Geschäftsjahres 2025 am Mittwoch, 13. August 2025, bekannt geben.



[1] Seit dem Merger von TUI AG mit TUI Travel PLC in 2014 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



